Hiiumaal said tähise kaks avalikku varjumiskohta

Ta lisas, et eriti probleemne on Kärdla piirkond, kuna pinnavee tase on nii kõrge, et ei võimalda hoonetele keldreid ehitada. «Edaspidi tuleks uute hoonete projekteerimisel ja ehitamisel arvestada varjumiskohtade vajalikkusega,» leiab päästepiirkonna juht.