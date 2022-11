Briti suursaadik Mälestuspäeval: Ukraina sõda on inimkonna läbikukkumine

Sõjaline konflikt Ukrainas on inimkonna läbikukkumine

Viies jututeema tänasele julgeolekuolukorrale sõnab kolonel Bevan, et see, mida hetkel Ukrainas näeme, on see, et ükskõik kui väga inimesed ka rahu ei sooviks, siis on alati olemas äärmiselt agressiivsed riigid, kes rahvusvahelisi seaduseid eiravad ja lasevad end ahnusel juhtida. «Seega peame alati olema valmistunud kaitsma oma õigusi, väärtusi ja demokraatiat nende riikide eest. Nii kurb, kui see ka ei oleks, et sõjalised konfliktid aset leiavad, on see paratamatus, mis hetkel maailmas valitseb ja me peame kindlustama, et koos oma liitlaste ning partneritega – eriti siin Eestis - suudaksime end kaitsta.»

Alleni hinnangul on kestvad sõjalised konfliktid läbikukkumiseks terve inimkonna jaoks. «Fakt, et Ukrainas on hetkel sõda ning sõdurid ja tsiviilisikud kaotavad seal elusid, on inimkonna läbikukkumine,» sõnab suursaadik kahetsusega.

«See on väga närvesööv aeg kõigi jaoks – kõik jälgivad pingsalt Ukrainas toimuvat, see mõjutab meie kõigi elusid. Inimesed toetavad Ukrainat kõikvõimalikel viisidel. Meie jaoks on oluline kaitsta oma vabadust ja õigusi ning teeme kõik, mida saame, et olla Ukrainale toeks nende võitluses oma kodumaa eest,» lisab kolonel Bevan.

Igaüks leinab erinevalt