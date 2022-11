VÄLKVIDEO ⟩ Priit Sauk: kusagil pole kirjas, et ühistransport on tasuta järgmised kolm põlve

Transpordiameti uus juht Priit Sauk ütles Postimehe otsesaates, vastates küsimusele, kas transpordiameti reformiga võiks edasi minna sellisel viisil, et kaotaks ära maakondlikud ühistranspordikeskused ja transpordiamet vaataks kõiki ühistranspordiliine Eestis tervikuna, et see on hea ettepanek, mis oli laual juba kaks aastat tagasi.

«Kõik ühistranspordikeskused ei ole sama võimekad oma liinivõrgu planeerimisel või siis selle järelvalve korraldamisel, nii et selles mõttes on see mõte mulle tuttav ja kui see ei ole tänaseni kuhugi arenenud, siis tuleb ta uuesti lauale tõsta.»

Tema hinnangul aitab laiem vaade ja ühtne koordineerimine liinivõrku efektiivistada, aga teiselt poolt tuleks vaadata ka tasuta ühistransporti.