Kallas kohtumisel Slovakkia peaministriga: Venemaa peab maksma iga purustatud silla, elamu ja elektrijaama eest

Peaministrid tõdesid, et Eesti ja Slovakkia vahel on potentsiaali leida koostöökohti ka digimajanduse ja e-valitsemise valdkonnas ning küberteemades. «Kõnelesime pikemalt e-valimistest ning jagasin Slovakkia kolleegile Eesti kogemusi e-valimiste edukal läbiviimisel. Kuna inimesed elavad oma elu üha rohkem digitaalselt, siis on oluline, et ka riik oleks seal, kus on kodanikud,» selgitas Kallas.

Slovakkia panus Ukraina abistamiseks on suur

Rääkides olukorrast Ukrainas märkis peaminister, et Venemaa ei ole lahinguväljal oma eesmärke saavutanud, seevastu Ukraina on olnud seal edukas. «Ukraina on sõjalist abi väga oskuslikult kasutanud, näidates, et suudavad toetuse jätkudes selle sõja võita. Ukrainlased on oskuslikud võitlejad ka talvel ja ei lase külmadel ilmadel end heidutada. Näeme, et Venemaa samal ajal otsib võimalust pausiks ja on oma sihi suunanud tavaliste ukrainlaste vastu, et jätta nad saabuva talve eel elektri ja veeta. See kõik on selleks, et survestada Ukrainat läbirääkimistele,» sõnas ta. Kallase sõnul on oluline Euroopa Liidus leida õiguslik viis panna Venemaa maksma iga purustatud silla, elamu ja elektrijaama eest.