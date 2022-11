Sõjakirvega valimistele: sotsid asusid Tartus üksteise kõri kallale

Veebruaris intriige täis sisevõitluse järel uueks esimeheks Lauri Läänemetsa valinud Sotsiaaldemokraatlik Erakond on oma hingeelu enam-vähem korda saanud – kui valitsuses on koos Läänemetsaga ka tema erakonnasisene rivaal Riina Sikkut, siis on ka ehk loogiline, et vastastikune vimm on vähemalt ajutiselt kalevi alla pandud. Üks mädapaise siiski kipitab.