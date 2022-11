Riigiasutused ja koolitoitlustajad soovivad koostada koolitoidu teekaardi

«Meie eesmärk on, et koolilõuna oleks mitmekesine, tasakaalustatud ja kõigile lastele kättesaadav sõltumata nende vanemate rahalistest võimalustest. Viimastel aastatel on erinevad osapooled seadnud koolitoidule uusi kriteeriume, mida toitlustajad peavad arvesse võtma, näiteks mahetooraine suurem osakaal ning suurem valik koolilõuna variante ühe toitlustuspäeva jooksul,» ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE). «Lisakriteeriumite täitmine suurendab koolitoidu maksumust veelgi. Samas on üldise hinnatõusu tingimustes üha keerulisem pakkuda ainuüksi juba seda, et koolilõuna oleks tasakaalustatud ja mitmekesine. Seepärast soovime leppida kokku, mis on koolitoidu puhul oluline ja kuidas selleni jõuda.»

Kohtumisel osalenud olid ühel meelel, et seatud eesmärgi saavutamiseks on vaja ühiselt koostada teekaart, milles lepitakse kokku prioriteetsed tegevused ning kuidas ja mil määral peaks arvestama täiendavaid kriteeriume, näiteks et toidu tooraine oleks kohalik, pärineks mahepõllumajandusest või et lõunamenüüs oleks rohkem valikuid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi riigikoolide pidamise valdkonna juhi Raivo Trummali sõnul on Eesti uuringute kohaselt üks koolitoitu enim panustavaid riike maailmas. «Lisaks on Eestis kehtestatud kesksed nõudmised koolitoidu tervislikkusele ja kvaliteedile ning selle üle tehakse ka järelevalvet. Suurenenud on koolilõuna mitmekesisus, sageli võimaldatakse soovijatele hommikuputru ning on eraldi kesksed meetmed puu- ja juurvilja, piima ning mahetoidu pakkumiseks. Kooli õppekavades on käsitletud läbivate teemadena tervislikku toitumist juba esimesest kooliastmest alates,» selgitas Trummal ning lisas: «Koolilõuna on hariduse abiteenus ning esmajärjekorras tuleb koolis keskenduda hariduse andmisele, kuid kahtlemata on kvaliteetne toit koolis väga oluline lapse arengu ja õppimisvõime toetamisel. Seetõttu on vajalik, et erinevad osapooled ühistes eesmärkides kokkuleppele jõuavad. Haridus- ja Teadusministeeriumi vaates on tähtis, et korralduslike küsimuste kõrval leiaks käsitlemist õpilaste teadlikkuse suurendamine tervislikust toitumisest ja toiduohutusest. Kooli õppekavade ülevaatamine selles küsimuses juba käib,» ütles Raivo Trummal.