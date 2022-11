1. jalaväebrigaad sai endale tipptasemel välihaigla

«Eesti ettevõtte poolt toodetav välihaigla on väga hea kvaliteedi ja funktsionaalsusega ning igati konkurentsivõimeline. Meil on hea meel, et saame teha koostööd kodumaise tootjaga nii olulises valdkonnas nagu sõjaline meditsiin. AS Semetroniga on meil varasemast hea koostöökogemus, see projekt tõestas veelkord koostööpartneri pühendumust ja valmisolekut välihaiglat veelgi paremaks teha. Praegune Ukraina kogemus on näidanud, et kiirelt ümberpaigutatavad medistiiniüksused on ülioluse tähtsusega,» märkis RKIK insenertehnilise büroo juht Kadi-Kai Kollo.