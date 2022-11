Tuntud inimesed räägivad, kuidas tähistavad isadepäeva

Hea meel on, kui saab minna koos metsa matkama

Oma lapsepõlvest ma isadepäeva tähistamist ei mäleta, sest mu isa suri, kui ma olin teises klassis, aga nüüd muidugi on rohkem tähistamist, kui enda lapsed on väiksed. Mul on ju ainult üks poiss ja kuus tüdrukut vanuses neli kuni viis aastat ja vanemad 35–37 aastat. Elu on nii erinevatesse kohtadesse elama viinud, et harva saame kõik kokku. Tavaliselt kulgeb tähistamine rohkem väiksematega ja suuremad saadavad sõnumeid. Mul on hea meel, kui saame isadepäeva tähistada koos looduses mõne matkaga. Laste suhtumine minusse on oluline, tuleb neid toetada ja neist hoolida. Kui nad saavad aru, et sa ei pea neid enda omandiks, siis peavad nad sinust ka lugu. See on rõõm ja au.