PEKSMINE HELITEHASES ⟩ Turvamehed peksid alaealiste üritusel julmalt peolist

Postimehele laekunud videos on näha, kuidas kaks vene keelt kõnelevat meest peksavad maas lebavat ja näost kinni hoidvat noormeest jalgade ja kätega. Saadetud vihjes sõnatakse, et video on filmitud reedel Helitehases, kus toimus 16+ vanusepiiranguga pidu. Tegu oli Project X-nimelise üritustesarja peoga, millel esines seekord lisaks teistele Saksa elektroonilise muusika punt Italobrothers.



Helitehas OÜ juhatuse liige Antti Tsugart kinnitas Postimehele peale videoga tutvumist, et videos on näha nende poolt palgatud turvafirma töötajat. «Peale video nägemist võtsime turvafirmaga ühendust ja andsime neile teada, et lõpetame nendega viivitamatult koostöö! Helitehas kontsertklubil on sellise käitumise osas nulltolerants,» kinnitas ta ja lisas, et ükskõik milline väärtegu selle situatsioonini viis, ei õigusta see turvameeste käitumist.



«Meie nägemus on, et turvameeste ainukene tööülesanne on kõikide külastajate ja artistide ohutus, ükskõik, mis olukorras. Väärteo tegijad tuleb anda üle politseile, kes selliste asjadega tegeleb. Antud juhtum on politseis väärteona registreeritud ja Helitehas kontsertklubi teeb omalt poolt kõik, et süüdlased saaksid õiguslikult karistatud,» lisas ta. Väidetavalt palkas Helitehas turvateenuseid osutama ettevõtte Amadeus Security OÜ.