KESKPÄEVATUND ⟩ Alanud valimisvõitluse märksõnad on vastandumine, madal stiil ja konkurendi halvustamine

Priit Hõbemägi nentis, et valimiskampaania on juba alanud, samal ajal kui väljaannete toimetused ja inimesed ootavad, millal teatatakse, et erakonnad on asunud häältejahile. «Erakonnad olid aga kavalad ja hakkasid sellega hoogsalt peale. Mulle tuleb meelde Eesti kuulsa animaatori ja karikaturisti Priit Pärna kunagine pilapilt, mille nimeks oli «Sitta kah!». Praegu on samasugune tunne, ventilaatorid töötavad juba, sõnnik lendab, kes ette jääb, saab endale lätaka vastu nägu,» nentis Hõbemägi.