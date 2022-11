Tänavune aasta isa – mees nagu orkester

Lääne-Virumaal palavalt armastatud puhkpilliõpetaja on ka oma erialal tunnustatud: ta on valitud aasta õpetajaks, talle on antud huviala õpetaja auhind ja möödunud aastal ka muusikapedagoogi tunnustuspreemia. Sõna otseses mõttes mees nagu orkester – õpetab saksofoni, flööti, klarnetit, oboed ja fagotti.

Lipsu sõnul on väga hea, et tänapäeval saavad isad oma laste sünni juures olla. Temal kahjuks seda võimalust polnud – sel ajal said naised beebisid vastsetele isadele näidata vaid sünnitusmaja aknast.