100 nägu ⟩ Kalle Rovanperä: rallimaailma valitseja

Üheksa aastat tagasi algas Rovanperä rallikarjäär Eestis ning ei ole suur üllatus, et veerand tema senistest MM-etapivõitudest oli tulnud Lõuna-Eesti teedel. Ilmselt ei kasva Rovanperäst uut Sébastien Loebi, kes tuli üheksakordseks maailmameistriks.

Arvatakse, et noored on püsimatud, kuid olgem ausad, Loebi ja Sébastien Ogier’ rekordite püüdmise asemel on põnevamaid alternatiive. Näiteks driftimine, mis Ronvanperäl päris hästi välja tuleb.