«Iial ei oleks arvanud, et minu tark ja armas isa toetab seda sõda»: Ukraina sõda lõhub vene peresid Eestis

Aleksandrit süüdistati selles, et ta rääkis avalikkusele oma perekonnas tekkinud erimeelsustest. Teda häirib väga asjaolu, et sugulased ei hooli põhjustest, miks on suhtlus peres katkenud, vaid ainult sellest, mida teised arvavad. Nad ei muretse sõja pärast, nad ei kahtle oma õiguses, kui toetavad Putinit, neid ei häiri, et nad on kaotanud kontakti lähedase inimesega, vaid kardavad hukkamõistu väljastpoolt, ei suuda Aleksandr mõista.