Hillar Tederi SMS Mihhail Kõlvartile: Jüri Ratas on Keskerakonna esimehena täielik null

«Minu arvamus Jüri Ratastest on, et ta on täielik null. Teil puudub juht. Keskerakonnast on saanud jututuba. Tuleb lüüa tempel alla, aga selle asemel plaksutatakse. Mida ütles Jüri Ratas? Et lähme laupäeva ja pühapäeva veetma, aga selle asemel tuleks pidada Kallastega kõnelusi. Kas teil on mingi tegevusplaan?» küsis Teder Kõlvartilt.