Tallinna Kesklinna 4000 uut elanikku elavad Tallinki laeval ja hotellides

Suurim rahvaarvu kasv on aset leidnud Kesklinnas (3936 inimest), Mustamäel (2053 inimest) ja Põhja-Tallinnas (1960 inimest). Väikseima rahvaarvu kasvuga on Nõmme (194 inimest). 1. novembri seisuga elab Tallinnas rahvastikuregistri andmetel kokku 457 631 inimest, vahendas Pealinn.

Kesklinnas on elanike arv võrreldes teiste linnaosadega olulisel määral rohkem kasvanud väga lihtsal põhjusel – tegu on ukrainlastega, kes elavad Tallinki laeval Isabelle ja hotellides. «Samas see ei tähenda, et kui kusagilt inimesed välja kolitakse, et nad peavad siis elukoha registreeringus näiteks Kesklinna vahetama Nõmme vastu,» märkis Tallinna perekonnaseisuameti juhataja asetäitja Kristi Kail. «Seda otsest nõuet ei ole, sest nad on ikka Tallinna inimesed. Neil on rahvusvaheline kaitse ja neil on õigus igasugustele teenustele ja ongi jätkuvalt siia linna sisse kirjutatud. Kui nad näiteks Tartusse kolivad, siis nad kirjutavad end Tartusse sisse ja neist saavad Tartu inimesed nii nagu meie kõigi puhul.»

Hüppeline rahvaarvu kasv avaldab Tallinna uussisserändajate kohanemise toetamise osakonna juhataja Kaisa Üprus-Tali sõnul mõju linna poolt pakutavatele teenustele. «See hakkab tegelikult pihta juba sealt, et kuhu me paigutame inimesed, kuidas nad süüa saavad, kuidas nad juua saavad jne. See on see koht, kus kogukond ja ühiskond omavahel hakkavad tegelikult koostööd tegema ja me kõik teame, et vabatahtlikud olid tohutuks abiks,» lausus Üprus-Tali.