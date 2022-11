Läänemets: tahame, et kõik Eestisse jäänud põgenikud endast teada annaksid

«Siseturvalisuse mõttes on ohutase juba minimaalne ning Ukraina sõjapõgenikke me kuskile ei tõrju ega minema ei aja. Küll aga tahame veenduda, et need, kes siia tahavad jääda, sellest ka ausalt teada annaks, et me saaks neile vajalikku tuge ja teenuseid pakkuda ning samas oleks riigil ka täpne ülevaade. See on nii riigi, kuid eeskätt ka sõjapõgenike endi huvides. Praeguse madala ohutaseme juures poleks laiemaulatuslikul piirikontrolli taastamisel praktilist mõtet ega eesmärki,» rääkis Läänemets.