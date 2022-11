«Nad lihtsalt rebisid Sandral kõrva ja peanaha ära...»

Esmaspäeva hommik Põltsamaal Tammiku külas on udune ja sombune. Üldiselt on küla rahulik ning majahoovides võib askeldamas näha vaevu mõnda inimest. Ühe pere jaoks on aga viimased päevad olnud kõige jubedamad, mis nad on pidanud läbi elama.

«Kas tahate sündmuskohta näha?» küsib pereisa Gunnar.

«See on meie viljapõld, kus need koerad töllerdavad. Seal, kus see korsten püsti on, need naabrid elavad. Kümme aastat tagasi ära põlenud maja ja seal koopas – või ma ei tea, kuidas seda nimetada – nad elavad.» Gunnar ütleb, et kogukonnaga naabrid läbi ei saa. Seda kinnitab ka kilomeetri kaugusel tööd tegev Raner ja mainib, et tegu on pigem probleemse perekonnaga.