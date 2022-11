Korb erakonnakaaslastele: järgmised poolteist aastat mitte ühtegi kuritegu

Võrgu telefoni oli helifail salvestatud 23. novembril 2019, salvestisest ei selgu, millisel üritusel ja kellele Kõrb kõnet peab, kuid pöördumise sisu järgi võib eeldada, et tegemist on Keskerakonna juhtliikmetega. Korb rääkis erakonnakaaslastele, et Keskerakond sai Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse protsessil keelatud annetuse vastuvõtmise eest 275 000-eurose karistuse, millest kohe tuli ära maksta 25 000 eurot.