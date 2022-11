Kohtla-Järve võimukriis süveneb: volikogu esimees jäi valimata

Valimisliitu Restart Kohtla-Järve kuuluv Viktor Andrejev nimetas istungi alguses tehtud avalduses koalitsiooniläbirääkimiste ebaõnnestumise põhjuseks asjaolu, et osapooled ei jõudnud linnavalitsuse moodustamises üksmeelele. Tema sõnul on enamik nende valimisliidu saadikuid seotud haridusega ning seetõttu olnuks loogiline, et nemad oleks pidanud välja pakkuma ka hariduse ja kultuuri valdkonnaga tegeleva abilinnapea kandidaadi. Samas kutsus Andrejev saadikuid üles toetama Restardi linnapeakandidaati Virve Linderit.