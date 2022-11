Minister Peterson: pisimuudatustega jätkata ei saa, kuid suurte otsustega läheb aega

«Kuhu tahes me vaatasime, polnud probleemiks mitte niivõrd raha, kuivõrd meedikute puudus,» rõhutas riigikontrolör Janar Holm. Kõige rohkem on riigikontrolli aastaaruande järgi puudu perearste ja erakorralise meditsiini arste, psühhiaatrite puhul võib rääkida aga suisa kriisist. Raha juurde laenata või makse tõsta on oluliselt lihtsam kui professionaale kasvatada – sealtkaudu avaldub mõju alles aastate pärast. Viimase seitsme aastaga on probleemid tervishoius kuhjunud ja tulevik paistab veel tumedam.