Indoneesia president kutsus G20 tippkohtumise avakõnes üles sõja lõpetamisele

«Indoneesia jaoks on au võõrustada G20 tippkohtumist. Ma mõistan, et vajame suuri jõupingutusi, et saaksime selles ruumis koos istuda,» sõnas Widodo enne esimest istungit.

Tippkohtumisel domineerib peateemana Venemaa sissetung Ukrainasse.

President toonitaski kohe seejärel, et Venemaa sõda Ukraina vastu tuleb lõpetada.

«Vastutustundlik olemine ja vastutamine tähendab siin ka seda, et peame selle sõja lõpetama. Kui sõda ei lõpe, siis on maailmal raske edasi liikuda,» manitses Widodo.

«Me ei tohiks jagada maailma osadeks. Me ei tohi lasta maailmal sattuda järjekordsesse külma sõtta,» rääkis president.

«Täna on kogu maailma pilk meie peal. Kas saavutame edu? Või lisame veel ühe ebaõnnestumise? Minu jaoks peab G20 olema edukas. Me ei tohi ebaõnnestuda,» jätkas riigipea.

USA kõrge ametnik oli enne seda teatanud, et G20 teeb tippkohtumise lõpus avalduse, milles «enamik liikmeid» mõistab karmilt hukka Venemaa sõja Ukraina vastu.