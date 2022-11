FOTOD ⟩ Kaja Kallas: Soome ei vaata enam üle Eesti pea, nagu varem

Eesti ja Soome valitsused arutavad täna Helsingis ühisseminaril Eesti-Soome tulevikukoostöö kolmanda raporti soovituste elluviimist. Kallas möönis ajakirjanikele, et seni on selliste tulevikukoostöö raportite suhtes suuremat huvi üles näidanud just Eesti.

«Eks see on alati niimoodi, et meie vaatame rohkem Soome poole, lätlased vaatavad rohkem meie poole, soomlased vaatavad rohkem Rootsi poole, rootslased vaatavad rohkem Norra poole. Samas on Eesti viimasel ajal igasugustes edetabelites Soomest mööda läinud ja see on pannud soomlased meie poole vaatama. Seni on nad meist natuke üle vaadanud, olgem ausad, viiskümmend aastat said nad ilma meieta hakkama ja nad ei tundnud meist väga puudust. Aga meile on Soome kindlasti väga oluline,» ütles Kallas.