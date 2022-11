TÄISTUND ⟩ Euroopas lubatud ravimid võivad viia Eestis vangi: olen nagu narkoparun

«Ma olen šokeeritud. Mind teemeldati põhimõtteliselt esimese astme kurjategijaks. Ilmselt poleks mingit vahet, kui oleksin mingit heroiini, amfetamiini või mida iganes tellinud, » laiutab käsi it-valdkonnas töötav ja varem karistamata 31-aastane Marko (nimi muudetud), kes ostis 2 pakki mujal Euroopas lubatud keskendumist soodustavaid tablette. Viimastel aastatel on saanud kümned ja kümned tavalised inimesed kohtus narkodiilerite ja mõrvaritega võrdselt karmi karistuse ehk süüdimõistva otsuse esimese astme kuriteos. Nad on tellinud pahaaimamatult internetist ravimeid, mis mujal Euroopas on lubatud, aga Eestisse tellides võid saada kuni 10-aastase vangistuse. Menetlusi on viimase 2,5 aasta jooksul alustatud juba 145 ja tegemist on kasvava trendiga, selgub maksu- ja tolliametist. Joel Volkov on üks väheseid, kel õnnestus kriminaalkaristusest pääseda. Vaata ajakirjanik Elo Mõttus-Leppiku uurimuslugu täna kell 20 Kanal 2s.