VÄLKVIDEO ⟩ Arto Aas: ma saan aru, et valimised tulevad ja suuri ettevõtjaid on valimiskastide juures suhteliselt vähe

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas rääkis, et täna pole suurematel ettevõtetel enam mingit lootust toetust saada, sest riigieelarve on parlamendile üle antud, see võetakse kohe vastu ja nii suuri uusi muudatusi sinna enam ei tehta.

«Aga oleks võinud vähemalt pingutada selle nimel, et mõelda läbi mingi vajaduspõhine lähenemine nendele energiatoetustele.»

Ta selgitas, et ettevõtjatega küll mingi hetk suheldi, aga see oli pigem selline suhtlus, et palun andke oma ideed ja teil on selleks aega 24 tundi. Ta lisas, et kui arvestada, et energiakriis lahvatas juba kolmveerand aastat tagasi, siis oli ministeeriumidel aega ligi pool aastat, et mõelda, kuidas uuele talvele vastu minna

«Kuidagi kergekäeliselt minu arvates tehti need valikud, aga samas ma saan aru, valimised tulevad, suuri ettevõtjaid või keskmisi ettevõtjaid on arvuliselt suhteliselt vähe, valimiskastide juures meie osakaal pole nii oluline ja teisest küljest, ega nende toetuste hinnasilt on ka loomulikult väga kõrge.»