OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kaarel Rundu: Tallinna koolides on 701 õpetajat, kelle keeleoskus ei vasta nõuetele

Kas Ukraina laste puhul on esmatähtis saada hakkama õppeainega või saada üldse eluga hakkama?

Esmatähtis on saada eluga hakkama, kohaneda ja leida sõpru, kellega eesti keelt praktiseerida. Teame, et meie pedagoogid on väga nõudlikud enda suhtes, seda nägime juba koroona ajal, kus distantsõpe toimis ning kus ootused õpilastele olid samuti kõrged. Loomulikult on praegune olukord väga raske, aga me peame mõtlema, miks me seda teeme. Teeme seda selleks, et pakkuda neile lastele turvalist õpikeskkonda ja see on tegelikult kõige tähtsam.

Kuigi Eesti riik andis soovituse, et Ukraina lapsed peaksid minema valdavalt eestikeelsetesse koolidesse, said vanemad siiski ise kooli valida. Kui palju neid vene koolides on, kuuldavasti on vene õppekeelega koolid Tallinnas puupüsti Ukraina lapsi täis?

Aus vastus on, et kõik koolid on puupüsti täis, meil ei ole Tallinnas ühtegi lasteaeda ega ühtegi kooli, kus ei oleks Ukraina lapsi. Nüüd hakkavad tõesti mängima ruumilised piirid, mul on väga hea meel, et saime avada Tallinnas ka Räägu kooli, mis on Lilleküla kooli filiaal ja kus toimetatakse väga pühendunult. Seal on natuke alla 400 õpilase.

Paljud Eestis viibivad Ukraina lapsed siiski ei ole kooli jõudnud, kas neid üritatakse üles leida ja õppetööle suunata?