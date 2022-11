TÄISTUND ⟩ Pahaaimamatu veebiostuga narkokurjategijaks

«Ma tardusin, ka sisemiselt. Minu näol ei ole tegemist mingisuguse retsidivistiga, vaid lihtsalt kergelt tobu perepea ja ettevõtjaga, kes läks maailma uurima ja lõi varba ära. Aga siis äkki olin ma kohtus kõige raskema retsidivisti pügala järgi,» meenutab Tanki loovjuht Joel Volkov ärevat aega. «See on nagu Agu Sihvka lugu, et tuleb alustada kaugemalt. Umbes kolm aastat tagasi läksid mul põlved läbi, nii et ma ei saanud enam korralikult treenida. Tekkis väikene stressimoment, mille tulemusena sai uni kannatada.»

Volkovi sõnul käis ta arstide juures ja mingil hetkel jõudis Briti väljaande The Guardiani artiklini, kus räägiti targast ravimist, mis aitab mikroune eri häirete puhul ja lubab fookuse tagasi saada. Kanada-USA VICE Magazine’i järgi kasutavad seda preparaati politseinikud, sõdurid, üliõpilased, tipp-poliitikud, ärimehed – et see ongi uus ajastu ja toidulisandi tasemel asi. «Mõtlesin, et ma siis proovin väikese koguse. Tellisin, aga kätte kunagi ei saanud. Poole aasta pärast sain hoopis kõne uurija juurde ja sealt hakkas pull pihta,» räägib Volkov, kelle kinnitusel polnud tal aimugi, et tegeleb millegi ebaseaduslikuga. «Tellisin Šveitsi apteegist ja miinimumkoguse, alla selle ei saanudki tellida. Ja see osutus Eestis suureks koguseks.»