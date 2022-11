Peaminister Kaja Kallas ja Soome valitsusjuht Sanna Marin leidsid pärast Helsingi Seisuste majas peetud kohtumist antud pressikonverentsil, et kuigi märtsis avalikkuse ette toodud Eesti-Soome tulevikukoostöö raportis pole julgeolekuteemat puudutatud, on muutunud maailmas just julgeolek üks kahe riigi olulisemaid koostöövaldkondi.

Foto: Madis Veltman