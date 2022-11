VIDEO ⟩ Kaja Kallas: eestlastel ei ole põhjust karta, sõjaliselt meie territooriumile mingit ohtu ei ole

«Me oleme oma Poola kolleegidega ühenduses ja tõepoolest on toimunud ja toimumas kohtumised NATO tasandil, NATO saadikute tasandil, et teada saada, mis täpselt juhtus. See on poolakate asi need asjad omistada, et kust see rakett tuli. Ja mida me teame - me oleme valmis Poolat igal võimalikul viisil aitama, kui seda peaks olema vaja,» kinnitas Kallas.

Kuna räägitakse ka NATO artikkel 4 käivitamisest, siis Kallas tõi välja, et näiteks Eesti, Läti ja Leedu käivitasid artikkel 4 siis, kui 24. veebruaril Ukrainat pommitama hakati. «Artikkel 4 tähendab NATOs konsultatsioonide alustamist selleks, et tuvastada julgeoleku oht ja mida kaitseks peaks tegema. Oluline on see, et oleme NATOs ühtsed.»

Millised on Eesti järgmised sammud? Kallas rääkis, et on kokku kutsunud Vabariigi Valitsuse kabineti julgeoleku teemadel, mis toimub täna pärastlõunal, saamaks täpseima luure ülevaate ning värske info. «Selleks hetkeks on toimunud ka Poola pressikonverentsid, NATO kohtumised, seega peaks olema pilt ees. Siis saame arutada ka seda, mida see tähendab Eestile.»

Kallas rõhutas, et raketiintsident on seotud Ukraina sõjaga: «Eile Venemaa tulistas Ukraina suunal üle saja raketi, millest osad tabasid ka märki. Pommitatakse tsiviiltaristuid, elanikke. Pommitatakse selleks, et neid terroriseerida, tekitada järgmist põgenike lainet. See on Venemaa taktika».