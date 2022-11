VÄLKVIDEO ⟩ Kaarel Rundu: kindlasti ei tohiks saata välja sõnumit, et õpetaja, me jälgime sind

Kaarel Rundu rääkis Postimehe otsesaates, et igal koolil ja lasteaial on oma kodukord, mis kehtib nii õpetajatele kui õpilastele. Ta lausus, et ekstreemsete juhtumite puhul võib alati pöörduda tugispetsialistide või kooli juhtkonna poole. Lisaks on paljudes koolides kiusuennetusprogrammid, mis kõik toetavad seotustunnet ja meeskonnavaimu.

Rundu lausus, et kindlasti ei tohiks saata välja sõnumit, et õpetaja, me jälgime sind. Ta lisas, et oluline on, et koolis oleksid head suhted ja samas saaksid ka abivajajad abi.