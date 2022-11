Riigikohtunik Urmas Volens: kõik avaldajad vastutavad sõnadega tehtud kahju eest

Kust tuleb põhimõte, et kui keegi tahab kaevata (kohtusse) mingi artikli või telesaate pärast, siis võib ta otseselt kaevata ajakirjaniku peale? Ajakirjanikel endal on arusaamine, et vastutab väljaanne (ajaleht, telekanal), aga tegelikult on vist nii, et vastutavad kõik?

Sõnaga kahju tekitamise juhtumid jagunevad seaduse järgi kaheks. Üks on ebakohane väärtushinnang ja teine faktiväide. Ma väidan kellegi kohta midagi faktiliselt: see on nii. Aga tegelikult ei ole nii ja tekitan sellega kahju. Ja ebakohane väärtushinnang. Mis meil need tüüpilised kaasused on – kedagi nimetati sitapeaks. Hinnangu andmine viisil, mis on au teotav. Kui selline asi kusagil ilmub, siis seadus ütleb, et avaldaja vastutab.