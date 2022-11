Arikas: Estonia huku uurimiseks on vaja lisaraha

Praegu planeeritud uuringute indikatiivseks kogumaksumuseks koos püsikuludega on Arikase sõnul üle 5,2 miljoni euro, valitsuse poolt on uurimiseks eraldatud aga 3 miljonit eurot.

«Miks on see eelarve nii palju suuremaks läinud: esimene põhjus on see, et meil on kordades ja kordades suurenenud uuringute maht,» ütles Arikas, selgitades, et algne eesmärk oli tuvastada ainult ühe vraki vigastuse tekke põhjus, ent praeguseks on mõistetud, et vigastused on suuremad ja seega on vaja ka rohkem uuringuid.

Teine eelarve suurenemise põhjus on üldine hinnatõus. «Kui veel eelmise aasta märtsis-aprillis erinevad ettevõtted käisid aktiivselt pakkumas oma teenuseid, siis tänasel päeval kõik on väga hõivatud ja osade tehnoloogiate, osade ettevõtete esimesed vabad ajad on aastal 2024,» tõdes Arikas.

Rahandusminister Annely Akkermanni sõnul on aga suur osa juba eraldatud rahast veel kasutamata – mullusest eraldisest 665 000 eurot ja tänavusest pea kogu summa, 1,4 miljonit eurot, kulutatud on vaid 5500 eurot. Kokku on jääk seega 2,06 miljonit eurot.

Vahendite kasutamise aega on võimalik pikendada vaid aasta võrra, mistõttu on 2021. aastaks eraldatud vahendite jääki võimalik kasutada veel vaid poolteist kuud. Akkermanni sõnul saab raha ilmselt siiski õigeaegselt kasutatud, sest ohutusjuurdluse keskuse sõnul on lepingud sõlmitud ja ka akteerimistööd käimas.

Rahandusminister lisas, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), mille valitsemisalas ohutusjuurdluse keskus on, 2023. aasta eelarve koostamise protsessis lisarahastuse taotlust ei esitanud ja märkis, et rahandusministeriumil puudub ka ülevaade palju lisaraha vaja oleks. Selle sisendi peaks andma MKM, toonitas Akkermann.