Politsei eest ära sõita üritanud roolijoodik läheb viieks kuuks vangi

Viru ringkonnaprokuratuuri prokuröri Sergei Listovi sõnul on karistus esmakordse joobes juhtimise eest karm, kuid põhjendatud. «Arvestades kui suurde ohtu ta seadis nii enda kui ka teised kaasliiklejad, tekitades korduvalt ohtlikke olukordi liikluses, siis on karistus igati põhjendatud,» ütles Listov.

2. juuni õhtul märkas politseipatrull Jõhvis Narva maanteel, et vastutulev sõiduauto Volkswagen Sharan võib ületada kiirust. Politseinikud keerasid auto ringi ning andsid Volkswageni juhile peatumismärguande, mille peale viimane otsustas autol kiirust lisada ning püüdis politseinike eest ära sõita.

Jõhvi politseijaoskonna välijuhi Heiki Linduse sõnul on joobnuna autojuhtimine juba iseenesest ülimalt ohtlik. «Kui lisada siia juurde veel suurel kiirusel politseinike eest põgenemise, siis on suur õnn, et kõik hästi lõppes ning keegi mehe rumala käitumise pärast viga ei saanud,» ütles Lindus.