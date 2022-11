Eesti julgeolek on tagatud ⟩ Välis- ja riigikaitsekomisjoni liikmed said ülevaate Poolas aset leidnud juhtumist

«Rahvusvahelist avalikkust on šokeerinud eile Poolas kahe inimese surmaga lõppenud raketiintsident. Samaaegselt toimus suurim Venemaa raketirünnak Ukraina energiataristu ja tsiviilobjektide pihta. See on selge terror, kus kannatajaks on miljonid tavalised ukrainlased. Selle kõige taga on Venemaa agressioonisõda ning sõjakuriteod ei saa jääda karistuseta,» ütles väliskomisjoni esimees Andres Sutt. «Saime tänasel kohtumisel kinnitust, et Eesti julgeolek on tagatud ja saame öelda, et praegusel hetkel puudub vahetu sõjaline oht Eestile,» lisas ta.