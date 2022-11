Uus kaitsekorralduskava võimaldab Pääsküla raba taastada

«Lisaks sellele, et kavas on lahti kirjutatud tegevused erinevate väärtuslike liikide uurimiseks, inventeerimiseks ja nende elamistingimuste parandamiseks kaitseala piirides, on sel kaval ka innovaatilised aspektid,» rääkis abilinnapea Vladimir Svet.

«Esiteks me ei käsitle praegusel juhul raba kaitsmist ainult säilitamisena sellisel kujul, nagu see praegu on, vaid esimest korda planeerime tegevusi, mis on suunatud raba taastamisele. Inimeste tegevus ja linna areng on viinud selleni, et raba on muutunud järjest rohkem metsaks. Nüüd hakkame astuma esimesi samme, et osal Pääsküla raba territooriumil taastada madalsoo, mis tooks tagasi seal varem elanud liike,» selgitas abilinnapea.