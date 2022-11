Veetase on nii madalale langenud, et isegi veetaseme mõõtepost on täiesti kuival. Kuna Porkuni järv on allikatoiteline veekogu, on see varemgi täitsa tühjaks voolanud, kui põhjavee tase on langenud. Samuti on järve põhjas karstilõhed, mistõttu võib järv siis, kui ümbritsev põhjaveetase on järve põhjast madalam, hakata toitma enda all olevaid põhjaveekihte, mis veetaset veelgi langetab.