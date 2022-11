Eakad on sõeluuringutest kõrvale jäetud

Pensionäride liidu juht Andres Ergma rääkis, et nad tegid naisliikmete hulgas küsitluse ja selgus, et peaaegu kõigil on tuttavaid, kellel avastati vähk alles küpses eas. Ta peab silmas rinna- ja emakakaelavähki, mille varajaseks avastamiseks pakub riik sõeluuringutel osalemist. Kahjuks ei kutsuta rinnavähi uuringutele vanemaid kui 68-aastaseid naisi ja emakakaelavähi puhul on vanusepiir 65 eluaastat. «Samas on teada, et näiteks haigestumus emakakaelavähki ei lange enne 85. eluaastat,» nentis Ergma.