Üks esimene koht, kus hakati plaane tegema – kuidas reageerida, mida öelda –, oli Estonia kontserdisaal, kus teisipäeva õhtul toimus välisministeeriumi sünnipäev. Just seal, umbes poole kaheksa paiku, hakkas info tilkuma. «Ma ei mäleta, võib-olla oli see Jonatan (Jonatan Vseviov, välisministeeriumi kantsler – M. S.), kes näitas oma telefonist seda uudist,» sõnab välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa). Ka president Alar Karis kuulis Poolas toimunud intsidendist just samal sünnipäevapeol.