Valitsus andis eile teada, et Poola pinnal raketiintsidendi läbi kahe inimese elu võtmises saab süüdistada ainult Venemaad ning et on loogiline, et Ukraina end rünnakute eest kaitseb. Lisaks rõhutati, et eestlaste jaoks piiri taga oht tõusnud ei ole.