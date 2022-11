Wolt: kulleri keeleoskamatuse kohta saame kaebusi vähe

Eelnõus lisatakse digiplatvormide kaudu töötavad inimesed töötajate loetelusse, kellele võib kehtestada avalikes huvides eesti keele oskuse nõude. See tähendab, et senise tegevuse jätkamiseks peavad nad oma eesti keele oskust parandama.

Keeleametile saadetud kaebustest selgub, et vahendav digiplatvorm ei aita alati leida lahendust, kui on tekkinud arusaamatus teenuse tellija ning eesti keelt mitteoskava kulleri või taksojuhi vahel – sageli on tegemist õige sihtkoha leidmise, aadressi või kellaaja täpsustamise või mõne muu teenusega seotud asjaoluga.