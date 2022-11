Kodust välja visatud noortel on võimalik lapsetoetus endale saada

Kuigi vanem on kohustatud oma täisealiseks saanud last, kes jätkab põhi- või keskhariduse omandamist kuni 21-aastaseks saamiseni ülal pidama, siis ei ole harv olukord, kus 18-aastane suundub katkiste peresuhete pärast iseseisvalt elama. Sotsiaalkindlustusamet märkis, et sellisel juhul on noorel võimalik lapsetoetus enda nimele saada.