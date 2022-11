Talvine tänavapuhastus muutub pealinnas tihedamaks

Linna koristamine on abilinnapea Vladimir Sveti sõnul jaotatud kahte suurde ossa. On magistraaltänavad, kus sõidab ühistransport ja mille puhastamise eest vastutab keskkonna- ja kommunaalamet, ja on kvartalisisesed teed, mille puhastamise eest vastutavad linnaosavalitsused. 1. detsembrist hakkavad kehtima uued lepingud, mis puudutavad just magistraaltänavate hooldamist.

«Nende puhul on esiteks muutunud see, et me nõuame kõige kasutatavamate kõnniteede hooldamist kaks korda intensiivsemalt kui varem. Kui tavaline hooldustsükkel ehk aeg, mille jooksul peab üks või teine tänav koristatud olema, on kaheksa tundi, siis nüüd oleme määranud osa kõnniteede hooldustsükliks kaks korda lühema aja ehk neli tundi,» rääkis Svet.