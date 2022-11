Erinevate elualade eksperdid arutlevad energiatõhususe üle

Arutelul «Kallis toasoe» käsitletakse, mida saab arhitekt ära teha, et majad oleksid energiatõhusamad ning inimesed ei peaks silmitsi seisma niivõrd suurte kütteprobleemidega. Samuti milline on kõige optimaalsem viis vanade hoonete kasutamiseks. Ühtlasi arutatakse, kui vabad käed on arhitektil ja inseneril, arvestades ehitusseadustikuga ette määratut.