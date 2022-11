President Alar Karis alustab visiiti Kanadas

President Karis avab Eesti saatkonnahoone Ottawas ning kohtub Torontos Kanada peaministri Justin Trudeau’ga. Visiidi kavas on veel kohtumine väliseesti kogukonna esindajatega, kelle üheks suurejooneliseks arendusprojektiks on praegu Eesti Keskuse rajamine Toronto kesklinna.

Eesti riigipea puudutab julgeolekufoorumi avasessioonil Venemaa agressioonisõjast tulenevaid pikaajalisi väljakutseid, samuti USA ja Kanada tähtsust euroatlantilises julgeolekus. «Venemaa sõjaga Ukrainas meie ette kerkinud väljakutseid pole maailm näinud Teise maailmasõja lõpust alates. Selles sõjast on kujunenud halastamatu eksam, et selgitada, kui pühendunult on demokraatlik kogukond valmis seisma nende väärtuste eest, mida peab kalliks,» ütles president Karis.

Halifaxi julgeolekufoorumi fookuses on traditsiooniliselt olnud transatlantilisi suhteid mõjutavad tegurid. Tänavusel foorumil arutatakse ka julgeoleku teiste tahkude üle, nagu seda on energia- ja toidujulgeolek, majandus- ja kaubandusprobleemid. Samuti puudutatakse kõrgtehnoloogia rolli konfliktides, desinformatsiooni mõju avalikkuse kujundamisel ning kogukondade rolli demokraatia kaitsmisel.

Eesti riigipea kahepoolsetel kohtumistel Ottawas ja Torontos arutatakse kaitsealast koostööd, Ukraina abistamise edasisi võimalusi ning majandussuhteid. «Eesti hindab kõrgelt Kanada panust kollektiivkaitsesse Balti regioonis. NATO liitlastena oleme paljudes küsimustes samameelsed. Kanada on ka üks suure seitsmiku riikidest, kes hetkel on väga huvitatud Eestisse investeerimisest. Viimasel ajal on saanud hoo meie energeetikaalane koostöö,» ütles riigipea.

Kanada investeeringutest on Eestis juba pikemat aega olulisel kohal Circle K ning hiljuti on lisandunud Neo Performance Materials´ile kuuluv haruldasi muldmetalle töötlev Sillamäe tehas. Eesti ja Kanada kaubavahetus on viie aasta jooksul kasvanud kolmandiku võrra.