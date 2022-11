Riigisekretär saadab peatselt 55 punamonumendi omanikule soovituse

Töörühm uuris kokku 322 punamonumenti, millest 244 suhtes võttis seisukoha, et need tuleks avalikust ruumist eemaldada või asendada neutraalse hauatähisega.

244 eemaldamist vajavast punamonumendist 57 on juba eemaldatud ning 54 on sellist sõjahauda, mille kohta kaitseministeeriumi juures töötav sõjahaudade komisjon on juba otsustanud ümbermatmise, kuid kuni seda pole toimunud, asendatakse hauatähis neutraalsemaga.