Vihjeliinile laekus pooleteise aasta jooksul 500 teadet laste seksuaalsest väärkohtlemisest

18. november on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste kaitsmisele seksuaalse väärkohtlemise eest. Lastekaitse Liit tõi pressiteate vahendusel välja, et Eesti vihjeliin sai 1. jaanuarist 30. juunini 1152 teadet, millest 500 sisaldas infot veebikeskkonnast, kus oli üleval laste seksuaalset väärkohtlemist esitav materjal.

Projekti Targalt internetis koordinaatori Malle Hallimäe sõnul on oluline, et igaüks, kes märkab veebis lapse seksuaalset väärkohtlemist, annaks sellest vihjeliinile teada.

«Laste seksuaalset väärkohtlemist esitav pildimaterjal valmib enamasti lapse tegeliku väärkohtlemise käigus. Sellise materjali ringlemisel ja tarbimisel internetis toimub lapse seksuaalne väärkohtlemine üha uuesti. Ka levitatakse noorte poolt endast tehtud intiimseid fotosid või videoid, mis algselt olid saadetud ainult ühele inimesele. Oluline on need pildid ja videod internetist eemaldada ning ohvrit abistada,» märkis ta.

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liidu tasuta veebipõhine teenus, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali leviku tõkestamisele internetis. Laste seksuaalset väärkohtlemist esitav materjal on foto, video, kirjutis, kus alaealist on kujutatud erootilises või pornograafilises situatsioonis. Igaüks, kes märkab internetis sellist materjali, saab sellest teada anda veebilehel oleva akna «Teavita ebaseaduslikust sisust» kaudu.