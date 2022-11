Tallinna tänavatelt on tänavu ära veetud ligi 500 mahajäetud sõidukit

«On väga oluline, et linnakodanikud vabaneksid pikalt seisma jäänud sõidukitest enne talve algust, sest romuks muutunud autod takistavad lumekoristust ja röövivad nappe parkimiskohti. Teatavasti just talvisel ajal parkimisprobleemid süvenevad veelgi, sest oma ruumi võtab ka kokku lükatud lumi. Romusõidukitest vabastatud hoovides paranevad parkimisvõimalused ja lumekoristus toimub seal kiiremalt ja tõhusamalt,» rõhutas abilinnapea Vladimir Svet.

Munitsipaalpolitsei ameti nõudel on sel aastal omanikud ära viinud 143 romu ja 285 nn uinuvat sõidukit ning mupo on utiliseerimiseks üle andnud 36 ja romusõidukite parklasse teisaldanud 34 sõidukit. Kõige rohkem on sõidukeid teisaldatud Lasnamäe (162), Mustamäe (76) ja Põhja-Tallinna (66) tänavatelt. Kõige enam on autoromusid magalapiirkonnades, nagu Õismäe, Mustamäe, Lasnamäe ja Põhja-Tallinn ning kõige vähem kesklinnas, kus parkimine on tasuline.