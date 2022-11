GALERII ⟩ Lastemuuseum Miiamilla saab uue püsiekspositsiooni

Abilinnapea Kaarel Oja sõnul on iga muuseumi püsiekspositsiooni uuenemine suursündmus, aga ka väga vastutusrikas ülesanne, sest seeläbi taassünnib terve muuseum. «Püsiekspositsioonid võiksid uueneda iga kümne aasta tagant ja tegelikult oleme viimasel ajal hoo üles saanud. Eelmine aasta valmisid täiesti uue kontseptsiooniga Kalamaja muuseum ning Vilde kirjandusmuuseum. Miiamilla järel ootavad oma korda Kiek in de Köki kindlustustemuuseum ja Undi ning Tammsaare muuseumid. On oluline, et sellega jätkaksime, sest lisaks eksponaatide väsimisele muutuvad ajas ka meie ootused muuseumitele ning peame pidevalt värsked püsima, et neile vastata,» lausus Oja.