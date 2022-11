TAUST ⟩ Kõnelusi vanaemadega: vanasti ikka ei olnud muru rohelisem

Vanaemade raudvaras on ühe kuldreeglina kirjas, et lapselapse küllatulekul peab igal juhul midagi lauale panema: Saaremaal tehti mulle kannutäis kohvi, pakuti kiluleiba ja imemaitsvaid pannkooke.

«Teie olete ju pensionärid, mina töötav noor. Mu teenistus on kindlasti suurem kui teil. Mina peaks teile taskuraha ja tuge pakkuma, mitte teie mulle!» arutlesin ja küsisin, mida vanaema Vilma arvab, millele minu raha enim kulub.

«Ah soo... No emotsiooniostud!» teatas Saaremaa vanaema ja kirjeldas, et tema uisapäisa poes ei käi ja kõike ostetavat on ikka eelkõige vaja.