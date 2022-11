LUUBI ALL ⟩ Raamatute hinnad löövad Eestis rekordeid, aga kirjanikud imevad käppa

Aina suurem hulk teoseid raamatupoes on ületanud maagilise 30 euro piiri. «Pole midagi parata, see asi [hinnatõus] tuleb ikkagi rahvaarvust,» lausub kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter. «Miks maksab kontserdipilet Tallinnas 30-40-50 eurot, Los Angeleses aga 20? Ikka rahvaarv! Käisin just Helsingi messil ja Soomes on suur osa raamatuid juba odavamad kui meil.»