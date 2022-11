REPORTAAŽ ⟩ Tehumardi obelisk – kellega seal õieti võideldi?

Kui ma südasuvel kuulsin, et valitsus tahab selle aasta lõpuks kõik punamonumendid maha võtta, tuli esimesena meelde Tehumardi öölahingu ausammas Saaremaal. Öölahingust on tehtud film, Saaremaal on isegi Tehumardi Kanget Lahinguõlut pruulitud. «Tehumardi monument oleks tulnud 30 aastat tagasi maha võtta,» ütleb sõjaajaloo uurija Fred Vendel, kui temaga sel kolmapäeval samba all seisame.